مصادر إسرائيلية: غارات كثيفة على ميناء الحديدة لتعطيله لأسابيع إضافية

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال شنّ غارات كثيفة على ميناء الحديدة (خاضع لسيطرة جماعة الحوثي) في اليمن.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها - في نبأ عاجل - إن الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

يتقاطع التصريح مع ما نقلت قناة الحدث عن مصادر بقولها إن الغارات الإسرائيلية الكثيفة استهدفت بنى تحتية في ميناء الحديدة.

ووفق ما رشح من معلومات حتى الآن، فأن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي قُدِّرت بـ12 غارة على الأقل، استهدفت ثلاثة أرصفة في الميناء

وصرح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، عبر منصة إكس، بأن دفاعاتهم الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على اليمن.

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء ميناء الحديدة اليمني تمهيدًا لقصفه.

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.