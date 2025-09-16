الرئيس البولندي يدعو الناتو إلى تعزيز قدراته على الردع

دعا الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تعزيز قدراته على الردع، عقب توغل مسيرات روسية في المجال الجوي لبولندا.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نُشرت يوم الاثنين، قال ناوروتسكي: "يجب أن نفعل كل ما يلزم لنكون مستعدين للحرب، لأن ذلك وحده ما يضمن السلام". وأضاف أنه يتوقع ألا تتكرر "مثل هذه الهجمات على أراضي الناتو"، مؤكدا أن الحلف سيكون مستعدا بشكل أفضل في المستقبل.

وكان ما لا يقل عن 19 مسيّرة روسية قد دخلت المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى التي تقوم فيها القوات البولندية وقوات الناتو بإسقاط مسيّرات فوق بولندا. وتناثر الحطام في أنحاء متفرقة من البلاد، على بُعد مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية.

وقال ناوروتسكي إنه واثق من أن الهجوم كان "موجها بشكل مباشر من موسكو"، معتبرا إياه عرضا لقدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أن ثلاث أو أربع مسيرات فقط جرى إسقاطها، لكنه أعرب عن ارتياحه لعدم مقتل أي جندي أو مدني بولندي.

كما عبّر ناوروتسكي عن دعمه لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعضاء الناتو إلى وقف جميع واردات النفط الروسي، محذرا من أن استمرار التجارة مع موسكو سيشجعها على مزيد من العدوان. وأشار إلى أن دعوة ترامب تشمل، من بين دول أخرى، المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى فرنسا التي تستورد النفط الروسي القادم عبر الهند.

وأكد أن "العقوبات وترامب وحدهما يمكن أن يمارسا الضغط على بوتين لإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، مضيفاً أن "على أوروبا أن تدعمه في هذه الجهود".