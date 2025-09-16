وزير الإسكان يشدد على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة أمطار الشتاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمواجهة فصل الشتاء في المدن الجديدة.

وأكد الوزير ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة للتعامل السريع مع سوء الأحوال الجوية وزيادة مياه الأمطار.

وشدد على أهمية توفير المعدات اللازمة للتدخل السريع، والمراجعة الدورية لمصارف الأمطار وبلاعات الصرف الصحي، للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها.

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مثل إدارة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وشركات توزيع الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان التدخل الفوري في الأزمات.

كما دعا إلى تكثيف أعمال تطهير مصارف الأمطار والمطابق الرئيسية للصرف الصحي لضمان استيعاب كميات المياه الزائدة وتصريفها بشكل آمن وسريع، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لتجنب أي أزمات قد تؤثر على المرافق أو سلامة المواطنين.

وفي الإطار ذاته، تفقد مسئولون من أجهزة المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة والسويس الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة، اصطفاف معدات شركات الصيانة وأجهزة المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة. ونفذوا تجارب عملية على المعدات ميدانيًا للتأكد من جاهزيتها.

كما أكد الاصطفاف فاعلية لجنة الأزمات والكوارث وقدرتها على التدخل السريع والفعال لمواجهة التحديات والأزمات، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.