الأهلي يفوز بسباعية في افتتاح دوري الناشئين

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2007، فوزًا كبيرًا في مستهل مشواره ببطولة الجمهورية للموسم الجديد 2025-2026 على حساب مستضيفه مودرن سبورت، بسبعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى.

جاءت سباعية فوز أهلي 2007عن طريق بلال عطية (هدفان) ويوسف كامل وزياد أيوب ومحمد عاطف وعبد الرحمن رامي «مانو» وأحمد الشيخ بهدف واحد لكل منهم.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد ليعتلي صدارة الترتيب مبكرًا بفارق الأهداف عن جميع منافسيه.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إياد تامر. الدفاع: عصام أحمد - مختار مدحت - عمر كمال - كريم عيد. الوسط: عمر العدوي - بلال عطية - زيدان ناجح - يوسف كامل - عبد الرحمن رامي «مانو». الهجوم: زياد أيوب.

وشارك حمزة الدجوي بدلًا من عبد الرحمن «مانو»، ومحمد عاطف بدلًا من زيدان ناجح، وأحمد الشيخ بدلًا من بلال عطية، ومحمد طه بدلًا من يوسف كامل، ومهاب وائل بدلًا من عمر العدوي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.