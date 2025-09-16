كومو يخسر على ملعبه من جنوى في الدوري الإيطالي

تعثر نادي كومو على أرضه أمام جنوى في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي، بعدما تلقى هدفًا في الدقائق الـ+90.

وسيطر كومو على مجريات مباراته أمام جنوى، خاصة بعد أن تقدم بهدف من توقيع الأرجنتيني نيكو باز في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 88، أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لجاكوبو رامون، دفعت جنوى إلى الهجوم بكثافة أكبر ضد 10 لاعبين.

وأدرك إيكوبان التعادل لجنوى في الدقيقة 90+2، وواصل كومو السقوط في منافسات الدوري الإيطالي، إذ خسر ضد بولونيا وتعادل مع جنوى بعد أن افتتح الموسم بالفوز على لاتسيو.