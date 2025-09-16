صبي هندي ينتحر بعد خسارته كل أموال الحساب المصرفي لأبيه في لعبة على الإنترنت

أقدم صبي / 13 عاما/ في منطقة موهانلالجانج بمدينة لاكناو عاصمة وأكبر مدينة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، على الانتحار شنقا بعد خسارة 14 لاك روبية (لاك= 100 ألف) هي كل حساب أبيه المصرفي في لعبة على الإنترنت، حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا عن دي كيه سينج، الضابط المقيم بقسم شرطة موهانلالجانج، قوله، إن الفتى، وهو طالب في الصف السادس، لجأ إلى الانتحار بدافع الخوف أمس الاثنين، بعد أن زار والده فرع البنك، وعلم أن حسابه أصبح صفرا.

وقالت الشرطة ، إن والد الفتى عاد إلى المنزل بعد تسجيله شكوى لدى مدير البنك، وروى ما حدث لعائلته.

وأضافت الشرطة، أنه لدى سماع ما رواه الأب، ذهب الصبي، وقد أصابه الرعب، إلى غرفته فوق سطح المنزل بحجة استذكار دروسه، ثم قام بشنق نفسه، وأن الأمر اكتشف عندما ذهبت أخته إلى غرفته في المساء.

وأسرع باقي أفراد العائلة إلى الغرفة لدى سماعهم صرخات الفتاة وأنزلوا الصبي وأخذوه إلى مركز الصحة المجتمعية، حيث أعلن الأطباء وفاته.