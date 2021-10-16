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أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن أحمد دياب، رئيس الرابطة، حصل على وعد بزيادة عدد الجماهير إذا كان السلوك جيد.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم حضور 2000 مشجع في مباريات الدوري الممتاز بواقع 1000 متفرج لكل نادي.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: «اذا كان السلوك جيد خلال مباريات الدوري سيتم زيادة عدد الجماهير».

وأضاف: «اشترطنا على الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية خوض مباريات الدوري وسط دور المجموعات من أجل اراحتهم في الأدوار النهائية».

وعن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. قال: «لابد من إقامة المباراة قبل يوم 6 نوفمبر، لأن المنتخب طلب الحصول على راحة يوم قبل بداية المعسكر».