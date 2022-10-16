جذبت المؤلفات الخاصة بالأطفال، عددا من الأسر وأبنائهم، في معرض زايد للكتاب 2022.

من جانبها، أولت دار الشروق اهتماما كبيرا بإصدارات ومؤلفات الطفل، وتوافد رواد المعرض مع أبنائهم وذويهم، لتفقد الكتب والمؤلفات المتنوعة التي اشتملت على رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، مخصصة لصغار السن، ألعاب تعليمية ونشاطات لتنمية الذهن وتحفيز التفكير.

وقد توافد الأطفال بشكل لافت على جناح دار الشروق، بعدما خصصت الأخيرة جزءا كبيرا من جناحها بمعرض زايد للكتاب 2022 للأطفال، حيث قامت بعرض الكتب والقصص بشكل لافت تشجع الأطفال على تصفح الأرفف والمؤلفات المختلفة.

وكانت قد انطلقت فعاليات معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، في دورته الثامنة، الأربعاء الماضي، ويستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بجوار كلية الهندسة بالحي الأول بالشيخ زايد على مساحة 2500 متر.

جدير بالذكر أن "دار الشروق" تشارك في معرض زايد للكتاب 2022، بأحدث إصدارات الدار من الكتب الفكرية والعلمية والروايات، مع العديد من العروض والمفاجآت الأخرى المختلفة والمميزة للزوار.

وخصصت دار الشروق لزوارها جناحا متكاملا (جناح H2)، حيث يستمر العمل من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء يوميا بدءا من 12 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

ويضم الجناح الخاص بدار الشروق في المعرض، طرح مجموعة من أهم المؤلفات: "أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، وكتاب "4 محاولات للحياة" تأليف: نشوى صلاح - أحمد عبدالمجيد - مروة سمير - أسامة علام، ورواية "النقشبندي" لرحمة ضياء، و"قبل النكسة بيوم" للدكتور إيمان يحيي، وكتاب "الدحيح" لطاهر المعتز بالله، و"رق الحبيب" للدكتور محمد المخزنجي، و"أشجار السراب" الأعمال القصصية الكاملة لإبراهيم عبدالمجيد، و"فى قلب الأحداث" لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.

كما يضم الجناح مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة.



