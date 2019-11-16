السعودية: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميجاوات

انطلقت فى منطقة الجوف بالسعودية، المرحلة الأولى من تشغيل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات، وتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار ريال.

أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" المنفذة لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية محمد بن عبدالله أبو نيان، في حديث لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مضيفا أن مشروع سكاكا في منطقة الجوف يعد من أدوات دعم الاقتصاد الوطني، وتوجهات برنامج التحول الوطني 2020 في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مداخل النفط والتوجه للطاقة ورفع حصة الاعتماد على مصادر متجددة أخرى.

وذكر أبو نيان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن المشروع يأتي تأكيدا على تعزيز جهود توطين الوظائف في قطاع الطاقة بالمملكة، نجح في توظيف 90% من العاملين به من السواعد والمواهب الشابة الواعدة من أبناء منطقة الجوف، وذلك في العام الأول من تشغيل المحطة، على أن تصل إلى نسبة 100% بعدها فضلا عن أن المشروع قدم تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 8.781 هللة / للكيلووات الساعة، لإنتاج 300 ميجاوات تلبي احتياجات الطاقة لقرابة 45,000 وحدة سكنية، وبقدرة على خفض أكثر من 500,000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق خطة ومستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 م، والذي يشغل مساحة تزيد عن ستة كيلومترات مربعة.