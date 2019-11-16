أعلنت تركيا، أمس الجمعة، أنها رحلت قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وأعادتهم إلى محافظات كانوا قد تسجلوا فيها.

ونفذت السلطات، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، حملة من يوليو إلى نهاية أكتوبر ضد المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن التركية، والتي تعد مركزا ماليا مهما.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، وهم من الناحية التقنية تحت "الحماية الموقتة" لأن الحكومة لا تمنحهم وضع لاجئ رسميا.

وبموجب الإجراءات يتعين عليهم البقاء في المحافظة، التي قدموا منها، ويمكنهم زيارة مدن أخرى بموجب تصاريح قصيرة الأجل.

وقال مكتب محافظ إسطنبول، إن الشرطة أوقفت بين يوليو وأكتوبر 42.888 مهاجر ورحلتهم إلى المحافظات التي تسجلوا فيها، من دون أن يحدد جنسياتهم.

من جهة ثانية، أضاف أن 6416 سوريا وضعوا في "مراكز استقبال موقتة".

وكان قد أعلن في يوليو أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، وعدم قبول أي طلبات تسجيل جديدة.