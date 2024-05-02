تراجع عدد المواليد في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013

أظهرت البيانات الرسمية تراجعا ملحوظا في عدد المواليد في ألمانيا العام الماضي مقارنة بعشرة أعوام مضت.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بفيسبادن اليوم الخميس أن عدد المواليد في ألمانيا العام الماضي بلغ حوالي 693 ألف طفل، بتراجع قدره 2ر6% مقارنة بعام 2022، الذي سُجل فيه 738 ألفا و819 مولودا.

ووفقا للبيانات، انخفض عدد المواليد في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013، عندما ولد أقل من 700 ألف طفل.

ومن بين جميع الذين ولدوا، كان 5ر46% منهم الطفل الأول للأم، و8ر34% الطفل الثاني، و7ر18% الطفل الثالث أو ما فوق.

وبحسب البيانات، انخفضت نسبة ولادة الطفل الأول، في حين زادت نسبة ولادة الطفل الثالث أو ما فوق. وعزا الإحصائيون ذلك إلى زيادة ولادة الطفل الثاني والثالث من أمهات يحملن جنسيات أجنبية.

وتراجعت الزيجات الجديدة إلى مستوى تاريخي العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 6ر7% مقارنة بعام 2022 إلى حوالي 361 ألف زيجة. وفي عام 2022 بلغ عدد الزيجات الجديدة 390 ألفا و743 زيجة. وهذا يعني ثاني أقل عدد زيجات منذ بدء الإحصاء عام 1950، عقب عام كورونا القياسي 2021، الذي سجلت 357 ألفا و785 زيجة.