 اتحاد الكرة: الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك؟ لا نتدخل إلا في الأمور الجسيمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 11:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة: الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك؟ لا نتدخل إلا في الأمور الجسيمة


نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:26 م

علق مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشكاوى المتبادلة بين أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي وناديه السابق الزمالك الذي غادره بانتهاء تعاقده في صيف 2025.

صرح أبو زهرة عبر قناة أون سبورت 1 مساء الثلاثاء "لدينا في اتحاد الكرة لجنة للشؤون القانونية وشؤون اللاعبين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتدخل في عملها لأن هذه اللجان تخضع للوائح".

أضاف "هناك درجات تقاضي مختلفة حتى الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، فكل الأمور تخضع للوائح، ومجلس الإدارة لا يتدخل إلا في الأمور الجسيمة

وختم مصطفى أبو زهرة "لا نتدخل في عمل لجان التحكيم أو الانضباط أو الاستئناف، لأن اللوائح عمياء، ولم يتحدد بعد موعد لحسم القرار النهائي في الشكاوى المتبادلة بين الطرفين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك