اتحاد الكرة: الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك؟ لا نتدخل إلا في الأمور الجسيمة

علق مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشكاوى المتبادلة بين أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي وناديه السابق الزمالك الذي غادره بانتهاء تعاقده في صيف 2025.

صرح أبو زهرة عبر قناة أون سبورت 1 مساء الثلاثاء "لدينا في اتحاد الكرة لجنة للشؤون القانونية وشؤون اللاعبين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتدخل في عملها لأن هذه اللجان تخضع للوائح".

أضاف "هناك درجات تقاضي مختلفة حتى الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، فكل الأمور تخضع للوائح، ومجلس الإدارة لا يتدخل إلا في الأمور الجسيمة

وختم مصطفى أبو زهرة "لا نتدخل في عمل لجان التحكيم أو الانضباط أو الاستئناف، لأن اللوائح عمياء، ولم يتحدد بعد موعد لحسم القرار النهائي في الشكاوى المتبادلة بين الطرفين".