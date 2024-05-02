اليونيسف تحذر من كارثة حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الأربعاء، من حدوث "كارثة" في قطاع غزة، في حال أقدمت إسرائيل على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأدان المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر في مقال رأي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، استهداف إسرائيل للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إلدر: "قبل أسابيع قليلة فقط، كان العالم يدين القتل غير المبرر لسبعة من عمال الإغاثة في قافلة للمطبخ المركزي العالمي. لقد كان ذلك حدثا قاتما آخر بالنسبة لغزة".

وأضاف إلدر: "وبعد أسبوع، تعرضت سيارة تابعة لليونيسف للقصف مرة أخرى أثناء محاولتها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة للمساعدات".

وأوضح أن "الغضب من الهجمات يتلاشى وسط مآسي جديدة" في غزة.

وأوضح متحدث اليونيسف أنه "خلال العشرين عاما التي قضيتها مع الأمم المتحدة لم أشاهد قط دماراً مثل ذلك الذي رأيته في مدينتي خان يونس وغزة بالقطاع".

وتابع: "والآن يقال لنا أن نتوقع الشيء نفسه خلال التوغل (المحتمل) في رفح" جنوب القطاع.

وذكر إلدر أنه رأى "مقابر جديدة تمتلئ بالأطفال" في قطاع غزة.

وحذر مسئول اليونيسف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة توغل آخر يمكن أن يؤدي إلى "مقتل المزيد من المدنيين" في رفح.

وأشار إلى أن المدينة التي زعمت إسرائيل سابقا أنها "آمنة" لجأ إليها نحو 1.5 مليون مدني، قائلا إن رفح "ستنهار إذا تم استهدافها عسكريا".

وأوضح أن نحو 600 ألف طفل يعيشون في رفح وأنها أصبحت "موطن أكبر مستشفى متبقي في غزة حاليا"، وهو مستشفى رفح المركزي.

وشدد إلدر على أن "غزة بحاجة إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق نار لأسباب إنسانية".

وقال متحدث اليونيسف: "كم مرة قلنا - بل طالبنا - بذلك؟".

وأكد أيضا "وجوب إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، والوصول الآمن وغير المقيد للإغاثة الإنسانية، والمزيد من عمليات العبور لتلك الإغاثة".

وقال إلدر: "تم تحذير العالم بشأن رفح. ويبقى أن نرى كم من العيون ستبقى أو تُجبر على الإغلاق"، في إشارة إلى أعداد الضحايا المتوقع سقوطها جراء الهجوم المحتمل.