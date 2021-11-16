خريطة السينما المصرية فى الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر

4 أفلام كلاسيكية فى «كنوز».. و«بره المنهج» فى الختام

«أميرة» و«ريش» فى «اختيارات عالمية».. وانسحاب «سعاد» بعد الإعلان عنه

الإنتاج المشترك يعزز المشاركة المصرية بـ«صالون هدى» و«خذنى إلى السينما» و«أنت تشبهنى»



حضور مصرى كبير فى الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، التى تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى جدة البلد المصنّفة إرثا عالميا وفق اليونيسكو، ويضم برنامجها حوالى 138 فيلما طويلا وقصيرا، وتكرم خلالها الفنانة ليلى علوى، التى يتم تخصيص ندوة لها تقام الساعة 3:45 من مساء الخميس 9 ديسمبر، كما يخصص المهرجان محاضرة للفنانة يسرا، تقام فى الثانية عشرة من ظهر الأحد 12 ديسمبر.

خريطة كبيرة للأفلام المصرية فى أقسام هذه الدورة، بدءا من قسم كنوز البحر الأحمر، الذى يستهدف الاحتفاء بأفلام كلاسيكية حاصلة على جوائز، تركت بصمتها فى ذاكرة المشاهدين، سواء كانت عربية أو عالمية، والتى يتم عرضها لإعادة اكتشافها وتقديمها من جديد.

تضم القائمة 4 أفلام مصرية، هى «دعاء الكروان» للمخرج هنرى بركات، الذى أنتج عام 1959، عن رواية للأديب طه حسين، ويعرضه المهرجان فى الساعة 5:15 مساء الأربعاء 8 ديسمبر، ويروى قصة آمنة التى تلعب دورها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهى فتاة بسيطة، تشهد مقتل شقيقتها على يد خالها لتطهير عارها، فتقرر الانتقام لأختها. وقد شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية للدورة العاشرة من مهرجان برلين السينمائى الدولى، كما تم اختياره لتمثيل مصر فى الدورة الثانية والثلاثين من جوائز الأكاديمية (الأوسكار). الفيلم اختارته شخصيا المخرجة السعودية هيفاء المنصور، حيث تعتبر المخرج هنرى بركات مصدر إلهام.



وفيلم «الاختيار» إخراج يوسف شاهين، الذى أنتج عام 1971، عن رواية للأديب الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ، وقد قامت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بإعادة ترميم الفيلم بدعم من وزارة الثقافة المصرية عام 2020. الفيلم الذى يعرضه المهرجان فى الساعة 11:30 صباح السبت 11 ديسمبر، بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى، إلى جانب نجوم الشاشة عزت العلايلى، هدى سلطان، محمود المليجى، يوسف وهبى، وآخرون. يتميز الفيلم بتسليط الضوء على الحالة السياسية من خلال الواقع الشخصى لكاتب شهير يحاول تسلّق قمة الهرم الاجتماعى، لكن حياته تنقلب حين يتم اكتشاف جثة أخيه التوأم.



وضمن القائمة أيضا فيلم «حرب الفراولة» للمخرج خيرى بشارة، والذى أنتج عام 1994، وفيه يروى قصة ثابت (سامى العدل)، رجل أعمال ثرى يمتلك عدة مصانع ويعيش وحيدا فى قصر كبير. ثابت لا يعرف السعادة بعد موت ابنه الوحيد، يتعرّف على البائع المتجوّل حمامة (محمود حميدة) وفراولة (يسرا)، ويدعوهما إلى قصره فى محاولة للبحث عن السعادة. يمتاز الفيلم بلغة الفانتازيا وأسلوبه الساخر، وقد تم إعادة ترميمه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى، ويعرض خلال الفعاليات فى الساعة 2:15 مساء السبت 11 ديسمبر.



الفيلم المصرى الرابع هو «قليل من الحب كثير من العنف» الذى أنتج عام 1995، من إخراج رأفت الميهى، وقد اختارته الفنانة ليلى علوى بنفسها لعرضه فى المهرجان، فى الساعة 1:30 الخميس 9 ديسمبر، ويشاركها فى بطولته كل من محمود حميدة، يونس شلبى، هشام سليم، أشرف عبدالباقى، نجاح الموجى، وآخرون.

الفيلم مقتبس عن رواية للأديب فتحى غانم، ويروى قصة المهندس طلعت الذى يجبره والده التاجر الثرى على الزواج من فتاة فقيرة، لكنه سرعان ما يقرر التمرد عليه، فيطلّق زوجته وينفصل عن العمل مع والده، ثم يتعرف على فتاة جديدة بحثا عن النفوذ والسلطة. استطاع الفيلم كسر العديد من القيود السينمائية والدرامية، ليكون واحدا من أكثر الأفلام جرأة فى تاريخ السينما المصرية.



فى قسم «اختيارات عالمية» يعرض مهرجان البحر الأحمر، فيلمين مصريين هما «أميرة» لمحمد دياب، و«ريش» لعمر الزهيرى، وكان من المفترض أن يكون ثالثهما «سعاد» لأيتن أمين، إلا أن صناع الفيلم قرروا عدم عرضه فى المهرجان، وبعد أن أبلغوا إدارة المهرجان بذلك، تم حذفه من الموقع الرسمى للمهرجان.



«أميرة» من إنتاج مصر وفلسطين والأردن، ويخصص له المهرجان عرضين، الأول فى الساعة 5:15 مساء الخميس 9 ديسمبر، والإعادة فى الساعة 1:30 مساء الجمعة 10 ديسمبر، وتدور أحداث الفيلم حول قصة أميرة الخيالية التى تستند على حقيقة مدهشة، هى: أن أكثر من 100 طفل فلسطينى ولدوا لآباء معتقلين عن طريق تهريب السائل المنوى بمساعدة رجال ينتظرونهم خارج السجن. وتسرد الأحداث قصة «نوار» الذى سجن قبل أن تولد ابنته أميرة، وهى الآن فى ريعان العمر، وتظن أن أمها قد حبلت بها بهذه الوسيلة، إلى أن تكتشف بأن نوار عاقر. تنهار العائلة ويتفشى القيل والقال حول أميرة، التى تسعى للبحث عن والدها الحقيقى فى رحلة ستعيد صياغة مفهومها لذاتها.



الفيلم الثانى هو «ريش» الذى تشارك فى إنتاجه مصر وفرنسا وهولندا واليونان، ويخصص له المهرجان عرضين، الأول، فى الساعة 7:15 مساء الأحد 12 ديسمبر، والثانى الساعة 5:15 مساء الإثنين 13 ديسمبر، وتنطلق أحداثه من حفلة عيد ميلاد طفل يبلغ ٤ أعوام، حيث يتسبب خطأ حيلة ساحر بتحويل رب الأسرة المستبد إلى دجاجة، لتمضى الأم التى كرست حياتها لرعاية أبنائها ببذل قصارى جهدها محاولة استعادة زوجها وسد الثغرات التى خلفها مثل دفع الإيجار المتأخر. لكن معضلة الأم الكبرى تكمن فى معرفتها التعامل مع الدجاجة المزعجة. يجمع الفيلم ــ الذى فاز بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد فى مهرجان كان ــ بين الكوميديا السوداء والدراما الواقعية الاجتماعية حول التضحيات الخفية التى تقوم بها الأمهات والفانتازيا الطريفة التى تدور أحداثها فى كل زمان وكل مكان.



وفى قسم «روائع عالمية» يعرض المهرجان فيلم تشارك فى إنتاجه مصر إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، هو «أنت تشبهنى» للمخرجة دينا عامر، ويُخصص له عرضان الأول فى الساعة 5:45 مساء السبت 11 ديسمبر، والثانى فى 4:30 الأحد 12 ديسمبر، وتتبع أحداث الفيلم الذى قدم بدعم من سبايك لى وسبايك جونز كمنتجين تنفيذيين، قصة امرأة تدعى حسناء آيت بولحسن وسميت أول انتحارية امرأة فى أوروبا، التى اعتقلت خلال هجمات باريس عام ٢٠١٥، وأجرت الصحفية دينا عامر مقابلات مع عائلتها وأصدقائها، فى محاولة لتخيل قصتها منذ ألم انفصالها عن أختها بعد تبنيهما من قبل عائلتين مختلفتين. تلعب ثلاث ممثلات دور حسناء المضطربة فى مرحلة شبابها، للتناوب على نقل احساسها بهويتها المتصدعة فيما تسعى هى للقيام بأى شيء يشعرها بالانتماء. يقدم الفيلم مستوى متميزًا فى صناعة الأفلام.



فى قسم «روائع عربية» يعرض المهرجان، إنتاج مصرى عراقى هو «خذنى إلى السينما» للمخرج الباقى جعفر، ويخصص له عرضان الأول فى الساعة 4:45 مساء الجمعة 10 ديسمبر، والثانى فى الساعة 2 مساء الإثنين 13 ديسمبر، ويتتبع الفيلم رحلة الجندى السابق «نصيف» والذى فر من حرب العراق من خلال الاختباء فى دور السينما المظلمة، حيث كان يشاهد فيلمه المفضل «الفراشة» (١٩٧٣) من بطولة ستيف ماكوين. يبحث نصيف حاليًا عن هذا الفيلم فى أنقاض دور السينما العراقية، فيغدو بحثه عن هذه النسخة المفقودة فى دور السينما القديمة والمهجورة، هدفه الوحيد ودافعه الأساسى للخروج من منزله. يسمح الفيلم لمشاهديه باستكشاف بغداد بعينى «نصيف»، وهو يأخذنا إلى شوارعها المغايرة لصمت وهدوء عالمه. تغير الكثير فى العراق اليوم، فشارع دور السينما قد تحول إلى سوق لبيع البدلات العسكرية، يجرب فيه الشباب القمصان والأحذية العسكرية. يصبح البحث عن «الفراشة» سعيًا وراء شخصية نصيف الذى يرفض الاعتراف بتحولات مدينته، ويريد التمسك بماضيها اللامع من خلال أضواء السينما وعالمه الداخلى.



وفى مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، يعرض المهرجان فيلمين من مصر، الأول هو «كان لك معايا» إخراج روجينا بسالى، ويخصص له عرضان الأول فى الساعة 8:45 مساء السبت 11 ديسمبر، والثانى فى العاشرة مساء الأحد 12 ديسمبر، وتدور أحداث الفيلم حول اختلاف الدين بين شريف وليلى، الذى يتسبب فى إنهاء قصة حبهما، فيمضى شريف فى حياته، بينما تعجز ليلى عن إكمال طريقها. ويومًا ما يلتقيان مرة أخرى. يقدم الفيلم تحية للعصر الذهبى للسينما المصرية من خلال قصة مرتكزة على الخياطة الخاصة بسعاد حسنى.



الفيلم الثانى فى مسابقة الفيلم القصير، هو «الهرم»، إخراج محمد غزالة، ويخصص له عرضان الأول فى الساعة 1:15 مساء الجمعة 10 ديسمبر، والثانى فى الساعة 11 صباح السبت 11 ديسمبر، وهو فيلم رسوم متحركة لاذع، يحكى قصة رجل مصرى من العصر القديم يحاول أن يبنى هرمًا مقلوبًا رأسًا على عقب.



أما مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل، والتى تضم 15 فيلما، منها «صالون هدى» للمخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد، إنتاج مصر وفلسطين وهولندا وقطر، ويفتتح به المهرجان عروض السجادة الحمراء، فى الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 7 ديسمبر، كما يخصص له عرض ثان فى الساعة الواحدة من ظهر الأحد 12 ديسمبر، وهو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى محل لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى «هدى»، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب هدى التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.



«شرف» هو الفيلم الثانى فى المسابقة، والذى لا يشير موقع المهرجان لمشاركة مصرية فى إنتاجه، ولكنه يعتبر ضمن التواجد المصرى فى المهرجان، لسببين، أن مخرجه هو المصرى الألمانى سمير نصر، والذى يشارك فى إنتاجه أيضا، السبب الثانى أن أحداثه مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب المصرى صنع الله إبراهيم، والتى تنتمى إلى أدب السجون، وصدرت عام 97، كما يضم الفيلم ممثلين من مصر وتونس وسوريا ولبنان والعراق.

الفيلم حسب موقع المهرجان إنتاج ألمانى فرنسى تونسى، ويخصص له المهرجان عرضين الأول فى التاسعة مساء الخميس 9 ديسمبر، والثانى فى التاسعة من مساء السبت 11 ديسمبر، وتدور أحداثه حول «شرف» الذى يحلم بالثراء الفاحش، إلا أنه سرعان ما يستفيق من حلمه بعدما انتهى به المطاف فى السجن لقتله رجلًا دفاعًا عن شرفه. يبدو السجن فى هذا العمل مرآة للعالم الخارجى، بكل تعسّفه الممنهج وظلمه وفساده، إلا أن حلم شرف بالثراء لحقه حتى فى السجن.



الفيلم المصرى الأخير فى الدورة الافتتاحية هو «برّه المنهج» للمخرج المصرى عمرو سلامة، الذى قرر المهرجان عرضه فى حفل الختام، فى الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين 13 ديسمبر، كما يخصص له عرض ثان فى الساعة 5:15 مساء الثلاثاء 14 ديسمبر.

والفيلم يشارك فى بطولة، ماجد الكدوانى، وروبى، دينا ماهر، بالإضافة إلى الطفل عمر شريف، وتدور أحداثه حول طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب و«اللماضة» يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالما ورحلة وصديقا ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة.