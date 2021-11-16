انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي بمشاركة 40 شاعر

انطلقت الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والذي يأتي تتويجًا لنشاط بيت الشعر بالمحافظة خلال عام كامل من الفاعليات الثقافية التي تهتم بالشعر وقضاياه، وتبحث في علاقة الشعر وتداخله مع الفنون الأخرى.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأقصر، إن هذه الدورة تقام بمشاركة ٤٠ شاعرًا من ١٨ محافظة مصرية، منهم ٢٧ شاعرًا يشاركون لأول مرة في المهرجان، وحضور رسمي وشعبي كبير يتقدمه محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والذي جرى تكريمه هذا العام بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية في المحافظة.

وأضاف القباحي أن المهرجان سيشهد مشاركة واسعة لشباب الشعراء وتنوعًا في الأجيال وأشكال الإبداع الشعري، وسوف يتخلل البرنامج توقيع ٦ دواوين شعرية صدرت عن دائرة الثقافة بالشارقة بترشيح من بيت الشعر بالأقصر، وهي الأعمال الفائزة في مسابقة بيت الشعر السنوية للنشر: ديوان «عشب الليل» للشاعر النوبي عبدالراضي، وديوان «على باب الروح» للشاعر بهجت صميدة، وديوان «على سبيل المجاز» للشاعر محمود على، وديوان «شاهد من رخام» للشاعر ضياء الكيلاني، وديوان «كنسرٍ على الأيام» للشاعر محمد فتحي، وديوان «نصوص الجبانة» للشاعر محمود الكرشابي، بالإضافة إلى جلسة نقدية تناقش (تحولات الشعر العربي).

وزاد بأن المهرجان سيصاحبه معرض فن تشكيلي بعنوان «خيوط الظل» بمشاركة ٢٥ فنانًا من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بالإضافة لفقرات فنية وفلكلورية، وجولات سياحية لمواكبة احتفالات مصر بقرب افتتاح طريق الكباش الفرعوني الذي سيحول مدينة الأقصر لأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأشار مدير بيت الشعر بالأقصر إلى أن المهرجان يأتي تتويجًا لنشاط عام كامل من الفاعليات الأدبية والثقافية التي تهتم بالشعر وقضاياه وتبحث في جماليات اللغة العربية، من خلال برنامج ثقافي يتيح الوصول للأجيال الإبداعية المختلفة على تعدد ألوانها وأشكالها الكتابية، من أجل تقليب التربة الإبداعية، ودفع بعض الأسماء الشابة المتحققة في الإبداع إلى صدارة المشهد.