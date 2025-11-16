سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في صيدا الجولان بريف القنيطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في قرية صيدا الجولان، بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن قوة للاحتلال مكونة من خمس آليات توغلت في القرية، وانسحبت بعد فترة وجيزة.

وتوغلت قوات الاحتلال أمس، غرب بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي واعتقلت أربعة مواطنين، كما توغلت في أطراف قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

وتتوزّع قواعد الاحتلال الإسرائيلي في سوريا من نقطة قمة جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها ثماني قواعد عسكرية في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا.

وقبل أيام، أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنّ المفاوضات مع إسرائيل تواجه صعوبات كبيرة، لكنها مستمرة بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى.