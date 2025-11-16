شهدت تل أبيب، مساء السبت، تظاهرات لآلاف الإسرائيليين طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في "الإخفاقات" التي رافقت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن احتجاجات لآلاف الإسرائيليين انطلقت في محيط مقر وزارة الدفاع في شارع بيغن وسط تل أبيب، ثم تحرّكت نحو ساحة "هبيما".

وأوضحت أن الاحتجاجات تأتي في إطار موجة جديدة تطالب بفتح "تحقيق شامل" حول أداء المؤسسة الأمنية والسياسية في التعامل مع "هجوم 7 أكتوبر".

كما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن المظاهرات جاءت ضمن حراك أوسع شهدته عدة مناطق في البلاد، حيث دعا المحتجون إلى تشكيل لجنة رسمية مستقلة للتحقيق في "فشل الدولة" في التعامل مع أحداث ذلك اليوم.

وأشار المحتجون إلى أن "المسئولية لا يمكن أن تبقى معلّقة من دون محاسبة"، وفي الموقع.

ونقل الموقع عن والد أحد القتلى في الهجوم (لم يذكر اسمه)، قوله إن التحقيق يجب أن يكون "أمرا بديهيا"، مضيفًا أن ما حدث يمثل "كارثة في قلب الدولة تستوجب كشف كل الملابسات دون استثناء".

واعتبر العديد من المسئولين الأمنيين والسياسيين والعسكريين في إسرائيل أن "هجوم 7 أكتوبر فشلا أمنيا واستخباريا وعسكريا وسياسيا".

ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة "حماس"، ويرفض تحمله أي مسئولية عن الفشل، ويرفض دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، رغم استقالة مسئولون لمسئوليتهم عن جانب من هذا الفشل.

وفي مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسئولية".

وأوضحت اللجنة أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.

كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بوقت سابق، أن الجيش فشل "في مهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.