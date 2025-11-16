مدير الصحة العالمية: أكثر من 16 ألفا و500 في غزة ينتظرون الإجلاء لتلقي رعاية عاجلة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 16 ألفًا و500 مريض في غزة، بينهم نحو 4000 طفل، ينتظرون الإجلاء خارج القطاع لتلقي رعاية عاجلة.

وتوجه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، بالشكر إلى الدول الـ30 التي فتحت أبوابها لاستقبال المرضى الفلسطينيين، داعيًا الدول الأخرى إلى الانضمام لتلك الجهود.

وأوضح أن المنظمة بعد شهر من وقف إطلاق النار في غزة، تعمل على إعادة بناء الأنظمة الصحية، وضمان حصول المرضى على رعاية طبية منقذة للحياة من خلال عمليات الإجلاء الطبي.

ودعا إلى فتح جميع طرق الإجلاء، وخاصةً إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في غزة، نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي.

وحذرت من أن أي تأخير لحالات حرجة يعادل حكمًا بالإعدام، مؤكدة أن استمرار القيود على تنقّل المرضى يفاقم الكارثة الصحية، ويهدّد حياة آلاف الحالات التي لا يمكن علاجها داخل القطاع المنهك طبيًا.



وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.