تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الوضع المأساوي في قطاع غزة وتحديدًا بعد الأمطار التي هطلت قبل أيام وأسفرت عن غرق بغض العائلات.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»: «مجرد ما الدنيا مطرت يعني مش قصف أو غيره الناس في غزة بقت حالتها طين».

وأضاف أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين في غزة يقيمون في خيام، وتضرروا كثيرًا من سقوط الأمطار وغرق هذه الخيام.

وعقب أديب: «ليه إحنا بس العالم العربي اللي عندنا بيحصل كده.. صحيح إسرائيل هي السبب لكن ليه إحنا بس في تاريخ البشرية اللي عايشين كده، ليه وصلنا لكده».

وأشار إلى أن حال الفلسطينيين في غزة عبارة عن «كرب»، مؤكّدًا أنَّ الناس في الظروف الطبيعية تتعامل مع الأمطار بأنها خير لكن الأمر بالنسبة لغزة هو عبارة عن كارثة.

وشدد على أن مجرد سقوط الأمطار في القطاع جعل الأوضاع أكثر كارثية، معقبا: «خيامهم وسرايرهم وعيالهم.. كلها بقت أنهار ماشية».