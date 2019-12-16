بيع مضرب للاعب البيسبول الأمريكي الشهير بيب روث في مزاد بأكثر من مليون دولار

مضرب لاعب البيسبول الأمريكي بيب روث قبل بيعه في مزاد في كاليفورنيا يوم 25 نوفمبر 2019. تصوير: مايك بليك - رويترز

ربما يكون بيب روث قد توفي منذ أكثر من 70 عاما لكن لاعب البيسبول الأمريكي الذي اشتهر بضرباته القوية ما زال يحقق أرقاما كبيرة.



وأعلن المسؤولون عن مؤسسة إس.سي.بي للمزادات والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة بيع المضرب الذي استخدمه روث في تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار.

وكان روث قد أهدى هذا المضرب لصديق في الأربعينات وقالت إس.سي.بي إن المضرب بيع في مزاد في كاليفورنيا لمشتر لم يتم كشف النقاب عن شخصيته.

ويأتي ذلك بعد بيع مضرب كان روث الذي اشتهر بلقب ”سلطان الضربات العنيفة“ قد استخدمه في 1923 في أولى ضربات الدورة الكاملة باستاد يانكي .

وكان روث قد صُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي واختارته مجلة ذا سبورتنج نيوز ليتصدر قائمة ”أعظم 100 لاعب بيسبول“.