التعليم العالي: إطلاق النسخة المحدثة للمنصة الرقمية لطلاب الإشراف العلمي

أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن إطلاق النسخة المُحدثة من المنصة الرقمية لخدمات طلاب الإشراف العلمي، والتي تهدف إلى ميكنة إجراءات وضع الدارسين المصريين في الخارج تحت الإشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم الخدمات المُختلفة للدارسين في الخارج، وذلك وفقًا لأحكام قانون البعثات 149 لسنة 2022 وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتقديم خدمات رقمية وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

وأوضح عاشور أن النسخة المُحدثة من المنصة الرقمية للإشراف العلمي تستهدف تطوير آليات العمل وتسهيل التعامل مع الدارسين لضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، ويشمل التحديث الجديد للمنصة إطلاق خدمة التحصيل الإلكتروني لرسوم خدمة الإشراف العلمي بحيث يستطيع الدارس إتمام عملية الدفع وإنهاء الإجراءات من خلال حسابه على المنصة مباشرة، دون الحاجة إلى إتمام عملية دفع الرسوم داخل الخزانة بإدارة البعثات، مما يقضي تمامًا على التكدس الذي كان يحدث سابقًا لإتمام عملية الدفع، ثم العودة مرة أخرى إلى الموظف المُختص لتفعيل الخدمة بعد التأكد من السداد.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن التحديث الجديد للمنصة شمل تحسين آليات التواصل مع الدارسين، من خلال إضافة خصائص جديدة في المنصة تسمح بوضع تنبيهات وإشعارات عامة تظهر لجميع الدارسين، أو إرشادات خاصة تظهر فقط للدارسين بدول مُحددة في حال وجود تعليمات أو إرشادات خاصة بهذه الدول فقط، وتوفر هذه الخاصية الكثير من الوقت والجهد في التواصل مع الدارسين بشكل فاعل وسريع.

ولفت العزازي إلى ضبط وتحسين جودة البيانات بالمنصة لدعم اتخاذ القرار بشكل فاعل، حيث تم تفعيل خاصية اختيار الجامعة في الخارج من قوائم مُعدة مُسبقًا، كما تم إعداد قاعدة بيانات بجميع الجامعات والمعاهد في جميع دول العالم وعمل آلية لإضافة أي جامعة غير مُدرجة في القوائم الحالية، وتساعد هذه الخاصية على ضبط بيانات الدارسين في الخارج، حيث كان في السابق تتم كتابة اسم الجامعة بمعرفة الدارس دون تحديد نمط مُعين أو لغة مُحددة، مما أدى إلى صعوبة بالغة في تحليل البيانات ودراسة طبيعة ونوعية الجامعات التي يدرس بها الطلاب المصريين في الخارج.

وتناول هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي أهم التحديثات التي تم إطلاقها في النسخة الحديثة من المنصة، وتشمل التطوير الشامل لمنظومة الدعم الفني للتواصل مع الدارسين وحل المشكلات التي تواجههم عند التقديم، كما تم تطوير هذه المنظومة بعد تحليل أكثر من 18 ألف استبيان تم ملؤه من قِبل الدارسين لتقييم الخدمة وتقديم مُقترحات التطوير، بالإضافة إلى الرصد اليومي لطبيعة المُشكلات التي تواجه الدارسين، حيث تم رصد وتحليل جميع المشكلات اليومية التي واجهت الدارسين منذ أغسطس 2022 وحتى إطلاق النسخة المُحدثة من المنصة نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد حمزة أن منظومة الدعم الفني الجديدة تشمل إتاحة خاصية تقديم طلب دعم فني من داخل الحساب الشخصي للدارس وذلك للتعامل مع المشكلات الفنية الرئيسية وتشمل: طلب تعديل البيانات الأساسية للدارس مثل الرقم القومي، طلب تغيير الدولة أو الجامعة التي يدرس بها الطالب، طلب إضافة اسم الجامعة في قواعد البيانات في حالة عدم وجود الجامعة التي يدرس بها الطالب في القوائم الحالية على المنصة، وطلب تغيير حالة ملف الدارس إذا كان قد قام بإدخال حالته بالخطأ أو قام بتغيير حالته بعد التقدم على المنصة.

من جهته، أوضح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تمت إضافة خدمة الدعم الفني لتغيير البريد الإلكتروني للدارس المُسجل على المنصة، حيث تعد هذه الخدمة من أكثر خدمات الدعم الفني التي يطلبها الدارسين بشكل يومي، حيث تتلقى الإدارة أكثر من 25 طلبًا يوميًا لتغيير البريد الإلكتروني.

وأشار إلى أن الدخول على المنصة يتم عبر البريد الإلكتروني المُسجل للدارس على المنصة، ولذلك فإن آلية الدعم الفني لهذه الخدمة تحديدًا يتطلب التحقق من شخصية الدارس لمنع قيام أفراد غير معنيين بتغيير البريد الإلكتروني للدارس، وبالتالي التحكم الكامل في ملفاته وبياناته، كما تم ربط طلب هذه الخدمة بنظام الفيديو كونفرانس حيث يقوم الموظف المُختص بالدعم الفني في المنصة بتحديد موعد للدارس لعقد مقابلة افتراضية مع الدارس للتحقق من شخصيته قبل تنفيذ الطلب، وعليه لا تتطلب الخدمة حضور الدارس إلى مقر الإدارة حيث يمكن عقد اللقاء حتى في حالة تواجد الدارس في مقر دراسته في الخارج مما يقضي على تكدس الدارسين ويُسهل الإجراءات للدارسين لتلقي الخدمة المطلوبة.

وفي هذا السياق، أهابت الإدارة المركزية للبعثات، بالدراسين، الحفاظ على سرية البريد الإلكتروني الخاص بهم وعدم مشاركته مع أي شخص أو جهة لضمان الحفاظ على مستقبلهم وإنهاء إجراءتهم بسهولة ويُسر.

ويمكن للدارسين مراجعة دليل خدمات الدعم الفني لجميع الخدمات المشار إليها أعلاه عبر الرابط التالي:

كما يمكن للدارسين الراغبين في إتمام إجراءاتهم للوضع تحت الإشراف العلمي بالإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل عبر رابط المنصة الرقمية للإشراف العلمي: