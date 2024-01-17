رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى من السابق

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن «احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى من ذي قبل»، مشيرًا إلى أنه لا يعلم موعد نشوب تلك الحرب.



وبحسب ما نشرته القناة 13 العبرية، مساء الأربعاء، أضاف هيلفي، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية: «نريد الوصول إلى هدف واضح للغاية بالنسبة للحدود مع لبنان، وهو إعادة السكان إلى جميع المستوطنات في الشمال».



واستطرد: «لا أعلم متى ستبدأ الحرب في الشمال، لكن يمكنني القول إنني أعتقد أننا سنبدأها بالكثير من المزايا؛ النصر، والثقة بالنفس، والكثير من الخبرة والقدرات، وروح الشعب القوية، وعندما يتعين علينا ذلك سنتقدم بكل قوتنا».



وتتزايد المخاوف في دوائر صنع القرار الغربية والإقليمية من توسع الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي رغم التحركات الدولية الساعية لمنع أي تصعيد.



ويتواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان، حيث نفّذت إسرائيل أكثرَ من 20 غارةً جوية، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على منطقة وادي السلوقي.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف عشراتِ المباني العسكرية والبنى التحتية القتاليّة التابعة لحزب الله في تلك المنطقة.



كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب وتلة العويضة بالقرب من بلدة العديسة جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل ليلا.