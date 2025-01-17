تونس: تعليق الدراسة في عدد من الولايات بسبب الأمطار والثلوج

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أعلنت السلطات الجهوية في ولايات بشمال وغرب تونس، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بسبب الأمطار والثلوج.

وقالت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في ولاية جندوبة (شمال غرب) إن تعليق الدراسة يأتي تبعا لما تشهده مناطق الشمال الغربي من تساقط المطر وارتفاع نسبة الرطوبة بالتربة وكذلك ارتفاع منسوب المياه بالأودية، وما يشكله سيلان المياه من خطر خاصة بالمرتفعات.

واتخذت أيضا ولايتا الكاف وباجة بمنطقة الشمال الغربي القرار ذاته.

ومن جهتها، قررت أيضا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في ولاية القصرين (وسط غرب)، تعليق الدراسة في كل المؤسسات التربوية، اليوم الجمعة ويوم غد السبت، بسبب التطورات المناخية وتساقط الثلوج في عدد من معتمديات الجهة.

كما توقفت الدراسة في بنزرت شمال البلاد بسبب الأمطار والرياح القوية.

وتجتاح تونس موجة برد عاتية أدت إلى اضطراب حركة المرور بعدة طرقات رئيسية بين المدن وتناقص الغاز للتدفئة في المنازل بسبب تزايد الطلب.

وتأتي هذه الموجة في أعقاب جفاف استمر خمس سنوات متتالية تسبب في انحسار الموارد المائية في السدود بتونس الى مستويات خطيرة.