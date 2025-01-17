تأهيل خاص لثنائي الزمالك المصاب استعداداً لإنيمبا

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أدى محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان"الونش" يعاني من إصابة بكدمة أسفل الفخذ والركبة، في حين اشتكى محمد السيد من آلام في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن محمد السيد خضع لأشعة على الركبة أثبتت سلامته، وفضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي لتجهيزه في الفترة الحالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.