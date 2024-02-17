أبو الغيط: حرب غزة وحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب غزة وحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض.

وأضاف في كلمة له أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أن الجامعة تثمن عاليًّا كل المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان.

وذكر أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 باعتبار ذلك الحل العقلاني الوحيد لإنهاء الصراع.

ونوه بأن هذا الحل تبنته جامعة الدول العربية منذ إقرار مبادرة السلام في قمة بيروت عام 2002.

وعبر عن التقدير البالغ لدولة جنوب إفريقيا على جهودها في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه والسعي لوضع حد للمذبحة بإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفًا و858 شهيدًا، و68 ألفًا و677 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.