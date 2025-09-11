وكالة أوروبية صحية: تزايد الفطريات المقاومة للأمراض في المستشفيات الأوروبية

خلص تقرير نشره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الخميس، إلى أن فطر داء البقع البيضاء المسبب للأمراض ينتشر سريعا في المستشفيات الأوروبية.

وقال المركز، في بيان صحفي: "خمس دول - إسبانيا واليونان وإيطاليا ورومانيا وألمانيا- مثلت معظم الحالات خلال العقد".

ويعد فطر داء البقع البيضاء -الذي كان يعرف سابقا باسم كانديدا أوريس- فطر متخمر تم اكتشافه في اليابان عام 2009، ومنذ ذلك الحين انتشر إلى عدة مناطق في العالم، خاصة المستشفيات.

ويقاوم الفطر عدة أدوية، ويمكن أن يسبب عدوى حادة للمرضي الأكثر عرضة للخطر.

وأشار المركز، إلى أن قدرته على البقاء على الأسطح المتعددة والأجهزة الطبية والانتقال من شخص لآخر عبر ما يطلق عليه عدوى المسح يجعل من الصعب السيطرة عليه بصورة خاصة.

مع ذلك، على عكس فيروس كورونا، فإن الفيروس لا ينتشر عبر الهواء.

وأظهرت دراسة المركز، زيادة حادة في حالات الإصابة بالخميرة داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الاقتصادية.

وخلال الفترة من 2013 حتى 2023، جرى تسجيل أكثر من 4000 حالة في المنطقة- 1346 حالة منهم خلال عام 2023 فقط.

وسجلت ألمانيا، 120 حالة خلال الفترة المذكورة، من بينها 77 حالة خلال عام 2023.

وقال المركز، في تقريره، إن البيانات مجرد "غيض من فيض"، حيث إن الكثير من الدول لا تسجل الإصابات بالفطر بصورة ممنهجة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الجهود الوطنية للرصد والمراقبة وتطبيق الإجراءات اللازمة سريعا؛ لاحتواء تأثير فطر داء البقع البيضاء يمكن أن تحد من التأثير على مرضى المستشفيات في أوروبا.