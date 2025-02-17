مكتب إعلام الأسرى: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالسجون لا يمكن أن تمر دون حساب

قال مكتب إعلام الأسرى، إنه يتابع بقلق بالغ الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان، مساء الاثنين، أن هذه الجرائم تجلّت بوضوح في الحالة المأساوية التي خرج بها المحررون ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث بدت أجسادهم شاهدة على سنوات من التعذيب الممنهج والانتهاكات الجسيمة.

كشف الأسرى المحررون عن صنوف العذاب التي تعرضوا لها، حيث ظهرت آثار الضرب المبرح والتنكيل واضحة على أجسادهم، إضافةً إلى معاناتهم من أمراض تفاقمت بفعل الإهمال الطبي المتعمد.

كما حملت شهاداتهم دلائل صادمة على ممارسات الاحتلال، منها استخدام الأسرى دروعًا بشرية في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.

وأكد المحررون أن ممارسات الاحتلال داخل السجون تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث التعذيب المستمر، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي القاتل، في محاولة ممنهجة لكسر إرادتهم وتقويض صمودهم.

وذكر البيان: «نؤكد أن هذه الانتهاكات، التي ترقى إلى جرائم حرب، لا يمكن أن تمر دون حساب، وندعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية».

وطالب المكتب، بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل الجاد على محاسبة الاحتلال وقادته على هذه الجرائم الوحشية».