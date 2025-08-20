الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة

استنكرت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، اليوم الأربعاء، إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على قضاة بالمحكمة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أعلن فرض عقوبات على كل من القاضي كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهات شميم خان (فيجي)، ونائبة المدعي العام مامي ماندياي نيانج (السنغال).

تأتي هذه العقوبات الإضافية عقب فرض عقوبات سابقة على أربعة قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدعي العام للمحكمة.

واعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات تمثل "اعتداءً صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرفًا من جميع أنحاء العالم. كما تُشكل إهانةً للدول الأطراف في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء، لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وشدد البيان على أن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا الفظائع التي لا تُصدق. كما ستواصل المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ ولاياتها، دون رادع، وبما يتوافق تمامًا مع إطارها القانوني المعتمد من الدول الأطراف، ودون أي قيد أو ضغط أو تهديد.

ودعت المحكمة الدول الأطراف وجميع من يؤمنون بقيم الإنسانية وسيادة القانون إلى تقديم دعم ثابت ومستمر للمحكمة ولعملها الذي يصب في مصلحة ضحايا الجرائم الدولية وحدها.