وزير الخارجية: يجب استغلال موافقة حماس على المقترح الأمريكي للتحرك لوضع حد لهذه الحرب غير العادلة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وكذلك تطورات الملف النووي الإيراني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، لا سيما بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي سبق أن قدمه المبعوث الأمريكي، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره فى سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ على أرواح الرهائن، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطينى والذي يتعرض لسياسة ممنهجة للتجويع.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة حاليا بموافقة حماس على المقترح الأمريكي للتحرك لوضع حد لهذه الحرب غير العادلة والتي تمتد لقرابة العامين، واستغلال فترة التهدئة المقترحة لمدة ستين يوما للتفاوض حول إنهاء الحرب ووضع أسس لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وعدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف ولغيره من أزمات المنطقة، مشيرا إلى الاتصالات التى تجريها مصر للعودة إلى المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد الوزير عبد العاطي، ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تجسيداً لرؤية الرئيس ترامب الخاصة بإحلال السلام في المنطقة والعالم والعمل على إنهاء عقود من الصراع الممتد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.