

أعربت الطفلة ريتاج جحا، عن سعادتها بالمشاركة ضمن احتفالية «وطن السلام»، مساء السبت الماضي، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «كان أحلى يوم في حياتي، سلمت على الرئيس السيسي وقعد يحضن فيا، يوم كان كتير حلو وبيجنن».

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تصبح «رسّامة» عندما تصير أكبر سنًا، معربة عن أمنياتها في الالتحاق بالمدرسة وأن تمتلك «سكوتر».

وكشفت عن اللوحة التي منحتها للرئيس السيسي، والتي رسمت فيها قلب يضم علمي فلسطين ومصر، إضافة إلى غصن زيتون وحمامة ترمز إلى السلام.

وقرأت الإهداء الذي كتبته على لوحتها، والذي جاء فيه: «أنا ريتاج بنت فلسطين بحبك يا عمو السيسي وبشكرك لأنك وقفت الحرب».