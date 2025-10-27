ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن لن يرسل قوات إلى غزة، مشيرًا إلى أن الأردن قريب سياسيًا جدًا من التطورات هناك.

وأضاف في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية، أن الأردن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية.

وقال إن حفظ السلام يتطلب دعم قوات الشرطة المحلية الفلسطينية، وهو ما يرغب الأردن ومصر في تقديمه من خلال تدريب أعداد كبيرة من هذه القوات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.

وواصل: «إذا كنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في التورط فيه»، بحسب ما نشرته قناة «المملكة».

وأشار إلى أن الدول سترفض طلب إرسال قوات «لإجبار» السلام في غزة إذا نُشرت تلك القوات بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين فرض السلام وحفظه.

وقال الملك: «ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها».

وبحسب تقرير الـ«بي بي سي»، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام المكونة من 20 نقطة تتضمن إرسال الدول العربية والشركاء الدوليين قوات استقرار "لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المؤهلة في غزة، بالتنسيق مع الأردن ومصر اللذين يملكان خبرة واسعة في هذا المجال.

كما من المتوقع أن تسلم حماس سلاحها وتتخلى عن السيطرة السياسية على القطاع.