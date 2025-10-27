وزير خارجية الصين لنظيره الأمريكي: نأمل في تحقيق تقارب بين البلدين

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، إن الصين تأمل في تحقيق تقارب بين البلدين، وأن يلتقيا في منطقة وسط "استعداداً لتفاعلات رفيعة المستوى"، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرين بحثا أيضاً ترتيبات لقاء الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف وانج، في بيان صيني، أن الرئيسين شي وترمب تربطهما "علاقات طويلة الأمد، ويكن كل منهما الاحترام للآخر"، واصفاً العلاقة بين الرئيسين بأنها "أثمن رصيد استراتيجي في العلاقات الصينية الأمريكية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يؤكد البيان الصيني بشأن المكالمة التي جرت، صباح الاثنين، أن الرئيسين سيلتقيان بشكل مباشر، لكن البيت الأبيض قال في وقت سابق إنهما سيلتقيان الخميس المقبل.

وأعلن مفاوضون تجاريون صينيون وأميركيون، الأحد، توصلهم إلى توافقات بشأن قضايا تشمل التعريفات الجمركية، ورسوم الشحن، وأزمة مخدر "الفنتانيل"، والضوابط على الصادرات بعد يومين من المحادثات في ماليزيا.

وهذه النتائج شكلت خطوة بالغة الأهمية لتهدئة حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن هدد وابل جديد من التهديدات الجمركية، وضوابط التصدير المتبادلة بعرقلة العلاقات الثنائية.

وسعى الطرفان إلى تثبيت إطار يمنع التصعيد، مع ترك المجال مفتوحاً لمواصلة التفاوض بشأن النقاط الخلافية الأكثر حساسية.



تفاؤل أمريكي باجتماع شي وترامب

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي ترامب للصحفيين، الاثنين، على متن طائرته الرئاسية، وهو متجه إلى اليابان، إنه قد يوقع اتفاقاً نهائياً بشأن عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه حصل على "موافقة مبدئية" من نظيره الصيني، الذي سيلتقيه في نفس اليوم.

وأضاف أن "الولايات المتحدة والصين في طريقهما للتوصل إلى اتفاق تجاري".

وقال مسؤولون أميركيون، الأحد، إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تضع الأسس لعقد "اجتماع مثمر للغاية" بين الرئيسين الأمريكي والصيني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتسعى بكين وواشنطن إلى تهدئة حدة الحرب التجارية بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية رداً على توسيع الصين لضوابط التصدير على المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.