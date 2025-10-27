حاكم إنديانا يدعو لعقد جلسة خاصة لإعادة ترسيم دوائر الكونجرس

دعا حاكم ولاية إنديانا الأمريكية مايك براون إلى عقد جلسة خاصة لإعادة ترسيم دوائر الكونجرس، في تعزيز لمساعي الرئيس دونالد ترامب لزيادة عدد مقاعد الحزب الجمهوري.

وكثف الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على حكام الولايات الجمهوريين لوضع توزيع جديد للدوائر، في محاولة لتسهيل مهمة الحزب في الحفاظ على السيطرة على مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وبينما تحرك الجمهوريون في ولايتي تكساس وميسوري بسرعة لإقرار مجموعة جديدة من الدوائر، والديمقراطيون في كاليفورنيا يسعون الآن إلى مواجهة ذلك بخطة إعادة تقسيم خاصة بهم، أبدى المشرعون في إنديانا ترددا أكبر حيال الفكرة، وعقدوا نقاشا حولها على مدى أسابيع.