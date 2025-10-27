ترامب عن خطة التحايل على الدستور الأمريكي: لن أترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2028

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يستبعد الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية لعام 2028، وهو اقتراح طرحه بعض مؤيديه للسماح للرئيس الجمهوري بتولي منصب الرئيس لفترة أخرى.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "سيكون متاحاً لي فعل ذلك"، لكنه استدرك بالقول: "لن أفعل ذلك.. أعتقد أنه أمر لطيف للغاية.. نعم، سأستبعد ذلك لأنه لطيف للغاية.. أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك.. لن يكون صائباً"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولا يجوز انتخاب أي شخص للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، وفقاً للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي.

واقترح البعض أن إحدى الطرق للتحايل على هذا الحظر هي أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، بينما يخوض مرشح آخر سباق الرئاسة، ويستقيل ليتولى ترمب الرئاسة مرة أخرى.

"حققت أفضل الإنجازات"

ورداً على إمكان ترشحه لولاية ثالثة، قال ترمب: "أتمنى ذلك.. حققت أفضل الإنجازات على الإطلاق".

وعندما سأله أحد الصحافيين إن كان يستبعد ترشحه لولاية ثالثة، قال: "هل أستبعد ذلك؟ أعني، عليكم إخباري".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان مستعداً للجوء إلى القضاء بشأن قانونية ترشحه مرة أخرى للرئاسة، أجاب: "لم أفكر في الأمر حقاً".

وفي إشارة إلى نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قال ترامب إنهما شخصان رائعان يمكنهما الترشح للمنصب.

وقال: "أعتقد أنهما لو شكلا فريقاً، فسيكون من الصعب التغلب عليهما.. أنا واثق من ذلك حقاً".

ابتسم روبيو، الذي كان واقفا خلف ترمب في مقصورة الطائرة، وأحنى رأسه بخجل عندما توقع ترمب مستقبلاً سياسياً باهراً له، وأومأ برأسه عندما ذكر الرئيس الأمريكي اسم فانس.

"خطة" لتجاوز التعديل الـ22

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان ستيف بانون، المذيع المؤيد للرئيس الأميركي، والذي شغل لفترة قصيرة منصب مستشاراً لترامب في البيت الأبيض، خلال ولاية ترمب الأولى، دعمه العلني لفكرة تولي ترمب المنصب لولاية ثالثة.