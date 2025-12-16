سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الجيش اللبناني مع السلطات الألمانية، الاثنين، اتفاقيتي دعم لتأمين احتياجاته من الوقود وتعزيز الرعاية الطبية العسكرية.

جاء ذلك عقب لقاء في بيروت جمع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، مع وزير الدولة بوزارة الدفاع الألمانية نيلس هيلمر، وفق بيان للجيش.

وخلال اللقاء بحث الجانبان علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

ووقع الطرفان "اتفاقيتين لدعم الجيش اللبناني من قبل السلطات الألمانية، من خلال تأمين احتياجاته من الوقود وتعزيز الطبابة (الرعاية الصحية) العسكرية".

ويأتي توقيع الاتفاقيتين، وفق البيان "تأكيدا لالتزام السلطات الألمانية بدعم استقرار لبنان وقدرات جيشه في ظل التحديات الراهنة".

وتُقدم ألمانيا على مدى السنوات الماضية دعما متواصلا للجيش اللبناني، يشمل مساعدات تقنية ولوجستية وبرامج تدريب وتجهيزات عسكرية غير قتالية.

وتدعو الحكومة اللبنانية دول العالم لدعم جيشها ليتمكن من تنفيذ قرارها في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد قواها الشرعية.

كما ظلت تدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها جنوبي البلاد.