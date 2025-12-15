يترقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" معدلات قياسية لمتابعة النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

قال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين "يُنتظر أن تتجاوز نسخة هذا العام النجاح التاريخي لنسخة 2023 التي أجريت في كوت ديفوار، وسجلت أكثر من 1.5 مليار مشاهد تلفزيوني حول العالم و2.4 مليار مشاهدة رقمية، واضعة معايير جديدة لانتشار كرة القدم الإفريقية عالميا".

وأضاف أيضا أن النسخة القادمة ستجمع لاعبين من الطراز العالمي، وملايين المناصرين المتحمسين، في مشهد يُتوقع أن يتجاوز النجاح التاريخي لنسخة 2023 في كوت ديفوار.

وستنطلق البطولة بلقاء يجمع بين المغرب وجزر القمر، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مالي وزامبيا.

وتقام منافسات المونديال القاري على 9 ملاعب في ست مدن، وهي الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.

ويشارك منتخب مصر، الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات آخرها الثلاثية الشهيرة في 2006 و2008 و2010 في كأس الأمم الأفريقية، حيث يتنافس في المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وسيخوض "الفراعنة" مشوارهم في الدور الأول أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، أيام 22 و26 و29 ديسمبر.