موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب

أوشكت بطولة كأس العرب 2025 على النهاية، حيث يشهد ستاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة، المباراة النهائية.

ستقام المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والأردن، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأردن قد صعد للنهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم كل من مصر والإمارات والكويت، وتغلب على العراق والسعودية في دور الثمانية وقبل النهائي بنتيجة واحدة (1-0).

وتأهل منتخب الأردن للمباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما صعد نظيره المغربي للمرة الثانية.

بينما تأهل المغرب من المجموعة الثانية في الصدارة متفوقا على السعودية وعمان وجزرالقمر، وفاز على منتخب سوريا بنتيجة 1-0 في دور الثمانية، قبل أن يفوز في نصف النهائي على الإمارات بثلاثية نظيفة.