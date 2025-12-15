لبنان: توقيف 38 سوريا بسبب تجولهم بطريقة غير نظامية

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، توقيف 38 سوريا بسبب تجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن وحدات من الجيش إلى جانب دورية تابعة للاستخبارات، نفذت عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، مبيّنة أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع (شرق) وعند الحدود اللبنانية - السورية".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن توقيف 38 سوريا بينهم 36 أوقفوا في بلدة غزة اللبنانية بقضاء البقاع الغربي، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية".

كما جرى توقيف سوريين اثنين بمخيم طليا في قضاء بعلبك لـ"دخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وضبط بندقيتين في حوزتهما"، بحسب البيان.

وتشير التقديرات اللبنانية الرسمية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.​​​​​​​

ومطلع ديسمبر الجاري، أعلنت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الـ12 من برنامج العودة الآمنة والمنظمة التي بدأت مطلع يوليو الماضي.