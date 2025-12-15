حارس الأردن: إصابة النعيمات أكبر حافز للتتويج بكأس العرب أمام المغرب

بدا يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن متفائلا بقدرة منتخب بلاده على التتويج بلقب النسخة الحالية من كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

حقق منتخب الأردن فوزه الخامس على التوالي في البطولة، محققا العلامة الكاملة بالتغلب على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، اليوم الإثنين، في الدور قبل النهائي، ليتأهل لمباراة التتويج لأول مرة في تاريخه.

وسيلاقي منتخب النشامى في المباراة النهائية التي ستقام مساء الخميس على ملعب "لوسيل" نظيره المغربي الذي فاز على الإمارات بنتيجة 3-0 في وقت سابق اليوم الإثنين.

قال أبو ليلى عبر قناة بي إن سبورتس عقب الفوز على السعودية في مباراة أقيمت على ملعب (البيت) "أشكر الجماهير على المساندة القوية، وأشكر زملائي على الجهد القوي، وجائزة رجل المباراة هدية لزميلي يزن النعيمات رغم أنه سبق أن حققها كثيرا".

أضاف "إصابة يزن النعيمات كانت أكبر حافز لنا، وكل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، لقد تأهلنا للنهائي بدون خسارة واستقبلنا هدفين فقط".

وختم الحارس الدولي "منتخب المغرب فريق كبير، يضم لاعبين مميزين، وبإذن الله نعود بالكأس إلى بلادنا".