مسئول روسي: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أنه "من المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز".

وكتب ديميترييف عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي، تعليقًا منه على الإحصاءات المتعلقة بنسبة مكونات الأسمدة، التي يتم توريدها عبر المضيق (مضيق هرمز): "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار أيضًا إلى أن "أسواق الأسمدة، فضلًا عن القطاع الزراعي، تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب".

وأعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، على حد قوله.

وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي، وفق تعبيره.