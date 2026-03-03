رئيس «ديرتور»: الطلب على السفر قوي رغم اضطرابات الشرق الأوسط

رغم الأزمات الجيوسياسية، يواصل ثاني أكبر منظم رحلات سياحية في ألمانيا "ديرتور" رصد رغبة كبيرة في السفر.

وقال رئيس الشركة، كريستوف ديبوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يظهر التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أننا نعيش في عالم يزداد تقلبا. لكن رغم الأزمات الجيوسياسية ومخاطر المناخ وتنامي الرقمنة، يبقى الطلب على السفر لقضاء العطلات قويا جدا"، مضيفا أن الشركة راضية للغاية حاليا عن تطور الحجوزات.

وفي الوقت نفسه، تلاحظ الشركة تزايدا في حاجة العملاء إلى الاستشارة، وليس منذ التصعيد الأخير في الشرق الأوسط فحسب. وقال ديبوس: "يحرص العملاء على الاطلاع بشكل أكبر على الوضع في الوجهات"، موضحا أن الطلب على الدعم من قبل منظمي الرحلات يزداد بشكل ملحوظ، لا سيما في أوقات عدم اليقين العالمي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا صباح السبت الماضي شن غارات جوية وصاروخية على إيران، قتل خلالها المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي. وردت طهران بهجمات على إسرائيل وأهداف في منطقة الخليج. ونتيجة لذلك، علق كثير من المسافرين هناك، خاصة في المطارات وعلى متن السفن السياحية.

وأفادت "ديرتور" بأنها تتابع الوضع بقلق بالغ وتدعم الضيوف المتضررين. وأوضحت الشركة أنها على تواصل وثيق مع السلطات داخل البلاد وخارجها، وتتخذ إجراءات تشمل إعادة الحجز أو الإلغاء المجاني أو توفير بدائل للعودة. وألغت "ديرتور" في ألمانيا جميع الرحلات إلى مناطق الشرق الأوسط المشمولة بتحذيرات السفر حتى يوم الخميس المقبل.

ومن المرجح أن يكون الوضع في الشرق الأوسط أحد الموضوعات المطروحة في معرض بورصة السياحة الدولية الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء في برلين، والذي يعد أكبر معرض متخصص للسياحة في العالم.