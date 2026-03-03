نائب رئيس البرلمان الألماني: أنا قلق على المدنيين وآمل في التغيير بإيران

قال نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج)، أوميد نوريبور، إنه تأثر بشدة بما وصفه بـ"العديد من صيحات الفرح والارتياح" عندما شاهد الصور وردود الفعل الواردة من إيران ومن الإيرانيين في المنفى.

وأضاف السياسي المنتمي لحزب الخضر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "فرحة الناس تظهر مدى توقهم إلى التغيير والحرية. ومدى كبر أملهم بعد عقود من اليأس. آمل بشدة ألا يخيب هذا الأمل مرة أخرى".

وأكد السياسي الألماني المولود في إيران أنه لا يستطيع أن يفرح بمقتل أشخاص، "حتى وإن كانوا برابرة". وبحسب نوريبور، كان المرشد الأعلى الإيراني المقتول، آية الله علي خامنئي، "مهندس نظام يتحمل مسؤولية مئات الآلاف من جرائم القتل - في إيران، وفي المنطقة بأسرها، وكذلك لدينا في أوروبا".

وقال نوريبور: "يتزايد التهديد على مستوى العالم"، مضيفا أنه مثل غيره من الأشخاص الذين لديهم صلات بإيران، يشعر بالقلق على المدنيين في البلاد. وقال: "يتزايد التهديد عالميا ضد الإيرانيين في المنفى، والمنشآت اليهودية والإسرائيلية، وكذلك المؤسسات الأمريكية... كما أن الوضع مقلق لقواتنا المسلحة الألمانية التي تتعرض بالفعل لهجمات في معسكراتها الميدانية في العراق والأردن. فالتصعيد لم يعد سيناريو قاتما، بل أصبح واقعا".

ويرى نوريبور أن التطور السياسي اللاحق في إيران يصعب تقديره في الوقت الراهن، وقال متسائلا: "هل سيقتصر الأمر على تغيير في القيادة أم سيكون هناك بالفعل تغيير في النظام؟"، مضيفا أن الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على جهاز الأمن الإيراني قادرة على زعزعة جهاز السلطة، إلا أن مدى عمق التداعيات يعتمد على عوامل كثيرة غير قابلة للتنبؤ.

وولد نوريبور عام 1975 في إيران، وجاء إلى ألمانيا وهو في الثالثة عشرة من عمره رفقة أسرته. وأصبح نوريبور عضوا في البرلمان الألماني منذ عام 2006. وقبل نحو عام تم انتخابه نائبا لرئيس البوندستاج.