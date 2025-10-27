البحر الأحمر: 10 مصابين في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق رأس غارب - الغردقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل ثلاجة مع ميكروباص، وذلك بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كل من: أحمد عزت محمد 38 سنة "اشتباه كسر بالكتف الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس"، علي هاني طارق 8 سنوات "جرح قطعي بالوجه"، ثريا سلامة شريف 38 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، منة محمد عثمان 38 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إبراهيم عمر خيرت 8 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، فريدة أحمد عزت 6 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، عليا أحمد عزت 40 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، منى محمد الشعراوي 12 سنة، حبيبة عمر خيرت 9 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة"، يوسف كريم ماهر 8 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.