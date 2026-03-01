البيت الأبيض: ترامب تحدث مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديث منفصلة مع قادة في المنطقة، على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عبر منصة إكس، مساء الأحد: «تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة».

ولم تقدم متحدثة البيت الأبيض مزيدا من المعلومات عن فحوى الاتصالات.

Today, President Trump has spoken with the leaders of Israel, Bahrain, and the UAE.



وكان البيت الأبيض، قد أعلن أمس السبت، أن ترامب تحدث هاتفيا مع "قادة" كل من السعودية وقطر والإمارات.

يُشار إلى أنه بعد إعلان ترامب، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، بدأت طهران تنفيذ هجمات على ما قالت إنها أهداف أمريكية مشروعة في دول خليجية، وهو قوبل بإدانة واسعة.