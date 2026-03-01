السفارة الأمريكية في بيروت تعلن إغلاق أبوابها غدا

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، أنها ستغلق أبوابها غدًا الاثنين في الثاني من مارس.

جاء ذلك في إعلان عبر حسابها على منصة إكس، أرفقته بأرقام هاتفية للتواصل للحصول المواطنين الأمريكيين على أي مساعدة مطلوبة.

وأمس السبت، حثت السفارة الأمريكية في لبنان، المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فورا، وعدم السفر إليه.

وقالت السفارة عبر منصة إكس: "إذا كنتم موجودين بالفعل في لبنان، تحثّ وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فوراً ما دامت الخيارات التجارية متاحة، ونحث المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان".

جاءت هذه التطورات ارتباطًا بشن القوات الأمريكية والإسرائيلية سلسلة من الهجمات على إيران، فيما ردت طهران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، الني من جانبها أدانت الهجمات