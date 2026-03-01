استطلاع رأي: ربع الأمريكيين يؤيدون الضربات الأمريكية

أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/إبسوس" ونشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الضربات الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني أمس السبت، بينما يعتقد نحو نصفهم - بمن فيهم واحد من كل أربعة جمهوريين- أن الرئيس دونالد ترامب في غاية الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية.

وعبر نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للضربات، في حين عارضها 43 بالمئة، وأحجم 29% عن إبداء رأي واضح. وقال نحو تسعة من كل 10 مشاركين إنهم سمعوا ولو قليلا عن الضربات التي بدأت صباح أمس السبت.

ويعتقد نحو 56% من الأمريكيين أن ترامب، الذي أمر أيضا بعمليات في فنزويلا وسوريا ونيجيريا في الأشهر القليلة الماضية، في غاية الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية لخدمة مصالح الولايات المتحدة. وتبنى هذا الرأي غالبية الديمقراطيين، أو 87% وكذلك 23% من الجمهوريين و60% من غير المنتمين لأي من الحزبين السياسيين.

وجمع الاستطلاع، الذي بدأ أمس السبت بعد بدء الضربات، ردودا عبر الإنترنت من 1282 بالغا أمريكيا من مختلف أنحاء البلاد. وبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية.