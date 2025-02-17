الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل سيلة الظهر جنوب جنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابة حديدية عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شرعت بعد ظهر اليوم بتركيب بوابة حديدية عند مدخل البلدة، بالقرب من مستعمرة «حومش»، ما أدى إلى إعاقة حركة مركبات المواطنين والتسبب في أزمة سير خانقة.

ويستمر عدوان الاحتلال على محافظة جنين لليوم الـ28 على التوالي، فيما تقتحم قوات الاحتلال بلدات جنين وقراها بشكل يومي، وتداهم منازلهم وتشن حملة اعتقالات.

ووصل عدد البوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال بين مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها منذ بداية العام إلى 18 بوابة جديدة، فيما نصب قرابة 149 بوابة منذ السابع من أكتوبر 2023.