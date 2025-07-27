حماس: نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع للأطفال والنساء وكل الأهالي في قطاع غزة.



وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن إدخال الغذاء والدواء فورا وبطريقة كريمة للشعب الفلسطيني هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات.

وتابع: «لن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية».

وأشار إلى أن الحركة ترفض ما وصفها بالمسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي، والتي لا تعدو عن كونها دعاية للتعمية على الجريمة.

واستدل الحية على ذلك، بأن كل 5 عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة.

وشدد على أن الخطوة الحقيقية هي فتح المعابر ودخول المساعدات بطريقة كريمة للشعب الفلسطيني، وهذا ما كفلته القوانين الدولية حتى في وقت الحرب.



