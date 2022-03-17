 مسرح الجنوب يبدأ فعالياته الفنية بقرى «حياة كريمة» بالأقصر - بوابة الشروق
الخميس 17 مارس 2022 5:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

مسرح الجنوب يبدأ فعالياته الفنية بقرى «حياة كريمة» بالأقصر


نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 4:50 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 4:53 ص

انطلقت مساء أمس الأربعاء، عروض القافلة الفنية بقرية المريس بمركز أرمنت، والتي تنظمها إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى، فى قرى "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، والتي تستمر حتى ٢٠ مارس الجاري، برعاية وزارة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة حراء، ودار حابى للنشر والتوزيع.

تضمنت القافلة عروض أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة والتى تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث قدم فيها الفنان ربيع زين فقرات توعية عن الكورونا، بالإضافة إلى تعليم الأطفال كيفية القراءة بشكل سليم.

وفى النهاية تم توزيع مجموعة من كتب ومجلات الأطفال المقدمة من مؤسسة الأهرام، ومؤسسة نهضة مصر.

أعقب ذلك تقديم عرض مسرح الشارع الجزائرى بعنوان "الجار" تمثيل وإخراج مهدى قاصدى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك