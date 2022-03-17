مسرح الجنوب يبدأ فعالياته الفنية بقرى «حياة كريمة» بالأقصر

انطلقت مساء أمس الأربعاء، عروض القافلة الفنية بقرية المريس بمركز أرمنت، والتي تنظمها إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى، فى قرى "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، والتي تستمر حتى ٢٠ مارس الجاري، برعاية وزارة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة حراء، ودار حابى للنشر والتوزيع.

تضمنت القافلة عروض أتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة والتى تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث قدم فيها الفنان ربيع زين فقرات توعية عن الكورونا، بالإضافة إلى تعليم الأطفال كيفية القراءة بشكل سليم.

وفى النهاية تم توزيع مجموعة من كتب ومجلات الأطفال المقدمة من مؤسسة الأهرام، ومؤسسة نهضة مصر.

أعقب ذلك تقديم عرض مسرح الشارع الجزائرى بعنوان "الجار" تمثيل وإخراج مهدى قاصدى.