النائب أحمد البرلسي ينضم إلى اللجنة الاستشارية لمجلس الشباب العربي الإفريقي

أعلن مجلس الشباب العربي-الأفريقي، ومقره العاصمة الأوغندية، عن اختيار النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عضوًا في اللجنة الاستشارية للمنظمة، لينضم إلى كوكبة من الشخصيات البارزة من مختلف الدول العربية والأفريقية.

وأعرب البرلسي عن فخره بهذا الاختيار، مؤكدًا أن المجلس يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون العربي-الأفريقي، وتمكين الشباب من لعب دور محوري في التنمية. كما شدد على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الهادفة إلى توفير فرص حقيقية للشباب ليكونوا قادة المستقبل.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستعمل على تكثيف الجهود لتعزيز برامج التدريب، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول العربية والأفريقية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة حاضنة للأفكار الشبابية والمشاريع الناشئة.

وتضم اللجنة الاستشارية إلى جانب النائب أحمد بلال البرلسي عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم مريم نالوبيجا، نائبة رئيس لجنة المالية في الحكومة الأوغندية، وأناستانسيا ندلوفو، نائب وزير السياحة السابق في زيمبابوي، ومامادو توري، وزير الشباب والتكامل المهني في ساحل العاج، ومعمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمن، وعلياء عثمان القاسم، الأمين العام الأول لمجلس الشباب العربي والأفريقي من السودان.

يُذكر أن مجلس الشباب العربي والأفريقي هو كيان مستقل يجمع المنظمات الشبابية الوطنية والإقليمية من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب الجاليات في المهجر، بهدف تعزيز التعاون العربي الأفريقي، وتمكين الشباب في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.